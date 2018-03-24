На Конотопщине открыли шлюз, чтобы не допустить подтопления

С целью недопущения чрезвычайной ситуации в районе, как сообщает Конотопская РГА, рабочая группа в составе и.о. главы райгосадминистрации Андрея Сахно, и.о. начальника 12-ой государственной пожарно-спасательной части управления ГСЧС в Сумской области Дмитрия Бакалины, начальника Конотопского межрайонного управления водного хозяйства Виктора Омельченко осуществила выезд на территорию Карабутовского и Гружчанского сельских советов, где находятся крупнейшие водные объекты, пишет Голос Конотопа.
При изучении состояния гидротехнических сооружений и уровня воды, в частности в Карабутовском водохранилище, потенциально опасном объекте, принято решение об открытии шлюза на этом водохранилище и сбросе воды для недопущения подтопления населенных пунктов.
Ситуация по наполнению водоемов города талой водой стабильна, сообщил заммэра Сум Александр Журба....
Стремительное таяние снега привело к затоплению улиц в Тростянце....
Подразделения ГСЧС на Сумщине должны быть готовы в любое время перейти на усиленный режим работы....
По информации Сумского центра по гидрометеорологии прошедшие сутки на всех реках области наблюдался рост уровней воды на 2-40 см....
Улицы Дмитрия Косаренко, Нижнелепоховская и Лескова затоплены ваодами из косовщинского водохранилища....