На Конотопщине открыли шлюз, чтобы не допустить подтопления Резкое повышение температуры воздуха обусловило интенсивное развитие весеннего половодья.

С целью недопущения чрезвычайной ситуации в районе, как сообщает Конотопская РГА, рабочая группа в составе и.о. главы райгосадминистрации Андрея Сахно, и.о. начальника 12-ой государственной пожарно-спасательной части управления ГСЧС в Сумской области Дмитрия Бакалины, начальника Конотопского межрайонного управления водного хозяйства Виктора Омельченко осуществила выезд на территорию Карабутовского и Гружчанского сельских советов, где находятся крупнейшие водные объекты, пишет Голос Конотопа.

При изучении состояния гидротехнических сооружений и уровня воды, в частности в Карабутовском водохранилище, потенциально опасном объекте, принято решение об открытии шлюза на этом водохранилище и сбросе воды для недопущения подтопления населенных пунктов.