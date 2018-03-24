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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44169

Киевский рецидивист совершил разбойное нападение на частный дом в Шостке

На днях сотрудники полиции оперативно задержали дерзкого преступника.

Об этом сообщает начальник Шосткинского отдела полиции Валерий Строкач, пишет Шостка.info.

40-летний житель Киевской области, у которого за плечами 6 судимостей за различные виды преступлений, совершил разбойное нападение на частный дом в Шостке.

Злоумышленник проник в жилище, где в то время находился только 17-летний парень и, угрожая несовершеннолетнему убийством, забрал телефон, ноутбук и зарядные устройства к ним.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Право Разбой Шостка

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