Депутату Сумского горсовета будут снова избирать меру пресечения

Напомним: прокуратура подозревает депутата Степченко в вымогательстве 4,5 тыс. долларов за решение «земельного вопроса». В Заречном районном суде г. Сумы рассматривалось ходатайство прокурора о взятии Степченко под стражу. Однако следственный судья Евгений Янголь отказал прокуратуре, сославшись на то, что подозрение депутату вручил не лично прокурор области, который его подписал.
Прокуратура с этим не согласилась и обратилась в апелляцию, которая удовлетворила просьбу прокуратуры и направила ходатайство на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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