Депутату Сумского горсовета будут снова избирать меру пресечения Сегодня, 6 апреля, Апелляционный суд Сумской области решил направить на новое рассмотрение ходатайство прокуратуры о взятии под стражу депутата Сумского горсовета Вячеслава Степченко.

Напомним: прокуратура подозревает депутата Степченко в вымогательстве 4,5 тыс. долларов за решение «земельного вопроса». В Заречном районном суде г. Сумы рассматривалось ходатайство прокурора о взятии Степченко под стражу. Однако следственный судья Евгений Янголь отказал прокуратуре, сославшись на то, что подозрение депутату вручил не лично прокурор области, который его подписал.

Прокуратура с этим не согласилась и обратилась в апелляцию, которая удовлетворила просьбу прокуратуры и направила ходатайство на новое рассмотрение в суд первой инстанции.