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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 11:27446

Депутату Сумского горсовета будут снова избирать меру пресечения

Сегодня, 6 апреля, Апелляционный суд Сумской области решил направить на новое рассмотрение ходатайство прокуратуры о взятии под стражу депутата Сумского горсовета Вячеслава Степченко.

Напомним: прокуратура подозревает депутата Степченко  в вымогательстве 4,5 тыс. долларов за решение «земельного вопроса». В Заречном районном суде г. Сумы рассматривалось ходатайство прокурора о взятии Степченко под стражу. Однако следственный судья Евгений Янголь отказал прокуратуре, сославшись на то, что подозрение депутату вручил не лично прокурор области, который его подписал.

Прокуратура с этим не согласилась и обратилась в апелляцию, которая удовлетворила просьбу прокуратуры и направила ходатайство на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Право Вячеслав Степченко

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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