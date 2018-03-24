Конотопские футзалистки стали вторыми в Украине

В нем принимали участие восемь лучших команд Украины. На первом этапе они были разбиты на две подгруппы. Девушки из Конотопской ДЮСШ им. Мамиашвили в группе обыграли команды «Tesla-2» (Харьков) 4:3, проиграли ДЮСШ (Винница) 3:4 и обыграли «Черноморец» (Одесса) 4:2 и с первого места вышли в финал. В решающем поединке наши землячки проиграли победителю другой группы ДЮСШ (Славутич) 2:4.
По итогам соревнований конотопчанка Анна Каверзина была признана лучшим защитником турнира.
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