Коммунальные автобусы будут ездить аж до Барановского кладбища В период поминальных дней маршруты автобусов КП «Электроавтотранс» продолжили до центрального входа на Барановского кладбища.

Об этом сообщается на странице предприятия в Фейсбуке:

«КП «Электроавтотранс» продолжает маршруты №57А и №62. В период с 6 по 16 апреля маршруты автобусов №57А «Барановка - Центр» и №62 «Барановка - Аэропорт» будут продлены.

Указанные автобусы будут курсировать до центрального входа кладбища. Учитывая увеличение пассажиропотока в эти дни, перевозки будут осуществлять автобусы большой вместимости 100+».