Коммунальные автобусы будут ездить аж до Барановского кладбища

Об этом сообщается на странице предприятия в Фейсбуке:
«КП «Электроавтотранс» продолжает маршруты №57А и №62. В период с 6 по 16 апреля маршруты автобусов №57А «Барановка - Центр» и №62 «Барановка - Аэропорт» будут продлены.
Указанные автобусы будут курсировать до центрального входа кладбища. Учитывая увеличение пассажиропотока в эти дни, перевозки будут осуществлять автобусы большой вместимости 100+».
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