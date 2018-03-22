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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54251

Коммунальные автобусы будут ездить аж до Барановского кладбища

В период поминальных дней маршруты автобусов КП «Электроавтотранс» продолжили до центрального входа на Барановского кладбища.

Об этом сообщается на странице предприятия в Фейсбуке:

«КП «Электроавтотранс» продолжает маршруты №57А и №62. В период с 6 по 16 апреля маршруты автобусов №57А «Барановка - Центр» и №62 «Барановка - Аэропорт» будут продлены.

Указанные автобусы будут курсировать до центрального входа кладбища. Учитывая увеличение пассажиропотока в эти дни, перевозки будут осуществлять автобусы большой вместимости 100+».

Общество Барановское кладбище КП «Электроавтотранс» Поминальные дни

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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