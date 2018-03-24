В Конотопе автобус сбил велосипедистку Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 апреля около 9.25 в городе Конотоп на улице Богдана Хмельницкого, где 49-летний водитель автобуса «ПАЗ» совершил наезд на его ровесницу женщину-велосипедиста.

По предварительным данным, автобус двигался по определенному маршруту в попутном направлении с велосипедисткой. Когда же «ПАЗ» пошел на обгон, велосипедистка по неизвестным пока причинам попала под заднее правое колесо автобуса. В результате аварии женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в местное медучреждение. После осмотра потерпевшей врачами, у нее диагностировали закрытый перелом костей таза.

Полицейские сразу проверили водителя автобуса на состояние опьянения, по результатам которого он оказался трезвым.

Сейчас оба транспортных средства изъяты для проведения соответствующих экспертиз, а по данному факту следователями полиции уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшему», в рамках которого проводятся все первоочередные следственные действия. сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.