В Сумском районе хотели выделить почти 200 тысяч на карманную газету главы РГА

«197000 из бюджета на подписку газеты Дорошенко-Положия хотел выделить глава Сумской районной администрации - главный инициатор и идейный вдохновитель той же газеты. После того, как нагнул всех бюджетников ее выписать. «А ты что сделал для того, чтобы задушить реформы, использовать админресурс и послать губернатора, президента и весь народ далеко и надолго с их демократическими реформамы?
Батя знает как надо! Батя был коммунистом. Патернализм он такой...
Жаль, что многим людям действительно не нужны изменения. Потом хотим справедливый суд, действенную полицию и чтобы успел сказать врачу, что у тебя есть деньги и ты заплатишь, до того, как вырубишься в скорой.
Интересно, что дальше? Заставят заключать соглашения со «своими» врачами?
Наш народ всегда найдет способ, как обойти реформы! Так что будем мы в лесу без трусов скакать еще долго. И весь цивилизованный мир закроется от нас как от чумных. Потому самая большая наша чума - это то, что нам удобно быть там, где мы есть!
И пусть и еб...т нас все! Ведь мы этого достойны!
Спасибо депутатам в здравом уме, не проголосовали!
Я бы первая пожала руку тому, кто сделал хорошую газету в районе, не используя админресурс, а честно и прозрачно предлагая свои услуги и свой продукт, как это делают все реформированы газеты! Но для этого нужны мозги, а они как сказал Николай Алексеевич - Дар Божий...
Интересно, а АП проверяет глав РГА перед назначением на наличие Божьих даров? Просто даров? Так, просто интересно...»- пишет Анна Валевская в Фейсбуке.
Раньше она писала, что глава Сумской РГА Геннадий Дорошенко заставляет громады выписывать его новую частную газету, которую делает Евгений Положий:
«Терроризм в Сумском районе!
Почему власть не готова к демократическим реформам?
Как глава администрации решил пойти против поддержанного президентом закона и «нагнуть» реформированную газету и за одно учителей, врачей и других работников госучреждений!
И что заставило авторитетного журналиста Евгения Положия присосаться к бюджетникам Сумского района», - писала она и выложила видео своих рассуждений.
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