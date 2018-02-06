В Сумском районе хотели выделить почти 200 тысяч на карманную газету главы РГА Депутат Сумского районного совета Анна Валевская сообщила, что на подписку газеты «Вісті Сумських громад» хотели выделить из бюджета почти 200 тыс. гривен.

«197000 из бюджета на подписку газеты Дорошенко-Положия хотел выделить глава Сумской районной администрации - главный инициатор и идейный вдохновитель той же газеты. После того, как нагнул всех бюджетников ее выписать. «А ты что сделал для того, чтобы задушить реформы, использовать админресурс и послать губернатора, президента и весь народ далеко и надолго с их демократическими реформамы?

Батя знает как надо! Батя был коммунистом. Патернализм он такой...

Жаль, что многим людям действительно не нужны изменения. Потом хотим справедливый суд, действенную полицию и чтобы успел сказать врачу, что у тебя есть деньги и ты заплатишь, до того, как вырубишься в скорой.

Интересно, что дальше? Заставят заключать соглашения со «своими» врачами?

Наш народ всегда найдет способ, как обойти реформы! Так что будем мы в лесу без трусов скакать еще долго. И весь цивилизованный мир закроется от нас как от чумных. Потому самая большая наша чума - это то, что нам удобно быть там, где мы есть!

И пусть и еб...т нас все! Ведь мы этого достойны!

Спасибо депутатам в здравом уме, не проголосовали!

Я бы первая пожала руку тому, кто сделал хорошую газету в районе, не используя админресурс, а честно и прозрачно предлагая свои услуги и свой продукт, как это делают все реформированы газеты! Но для этого нужны мозги, а они как сказал Николай Алексеевич - Дар Божий...

Интересно, а АП проверяет глав РГА перед назначением на наличие Божьих даров? Просто даров? Так, просто интересно...»- пишет Анна Валевская в Фейсбуке.

Раньше она писала, что глава Сумской РГА Геннадий Дорошенко заставляет громады выписывать его новую частную газету, которую делает Евгений Положий:

«Терроризм в Сумском районе!

Почему власть не готова к демократическим реформам?

Как глава администрации решил пойти против поддержанного президентом закона и «нагнуть» реформированную газету и за одно учителей, врачей и других работников госучреждений!

И что заставило авторитетного журналиста Евгения Положия присосаться к бюджетникам Сумского района», - писала она и выложила видео своих рассуждений.