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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38197

Путивлянин гулял по городу с обрезом

В Путивле полицейские обнаружили у 30-летнего посетителя одного из торговых заведений города обрез гладкоствольного ружья, который он носил с собой в пакете.

В дальнейшем правоохранители обнаружили у мужчины еще и около трех десятков разнокалиберных патронов, которые он хранил в старом нежилом доме.

По словам владельца оружия, он нашел ружье и патроны на берегу местной реки, и решил оставить их себе. Мужчина самостоятельно обрезал ствол ружья, чтобы оружие можно было носить незаметно для других. Но с какой целью ему понадобилось ходить по городу с обрезом, объяснить не смог.

«Сейчас следователями Путивльского отдела полиции по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), - отметила Оксана Федченко, начальник Путивльского отдела полиции. - Обрез и патроны изъяты и направлены на экспертное исследование. В случае подтверждения экспертами, что данные находки являются огнестрельным оружием, их владельцу грозит уголовная ответственность до семи лет лишения свободы».

Правоохранители в очередной раз напоминают гражданам, имеющим на руках незарегистрированное оружие, воспользоваться действием месячника и в добровольном порядке сдать ее в полицию. Только в таком случае владельцы нелегального оружия освобождаются от уголовной ответственности согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области..

Право Оружие Путивль

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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