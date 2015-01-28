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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59165

Сумчан приглашают посетить «мобильный социальный офис»

В следующую пятницу сумчане смогут обратиться за консультациями в «мобильный социальный офис».

13 апреля состоится очередной выезд «мобильного социального офиса» в помещении отделения ПАО КБ «ПриватБанк» по адресу: ул. Металлургов, д. 13.

Сумчан приглашают принять участие в заседании «мобильного социального офиса» и получить консультации по вопросам социальной защиты: назначение субсидии, социальных пособий, пенсии, занятости населения и т.п.

Горожан будут консультировать представители департамента социальной защиты населения, Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, городского центра занятости, КУ «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» и городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Прием граждан состоится с 10:00 до 12:00.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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