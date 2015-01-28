Сумчан приглашают посетить «мобильный социальный офис» В следующую пятницу сумчане смогут обратиться за консультациями в «мобильный социальный офис».

13 апреля состоится очередной выезд «мобильного социального офиса» в помещении отделения ПАО КБ «ПриватБанк» по адресу: ул. Металлургов, д. 13.

Сумчан приглашают принять участие в заседании «мобильного социального офиса» и получить консультации по вопросам социальной защиты: назначение субсидии, социальных пособий, пенсии, занятости населения и т.п.

Горожан будут консультировать представители департамента социальной защиты населения, Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, городского центра занятости, КУ «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» и городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Прием граждан состоится с 10:00 до 12:00.