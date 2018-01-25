В Сумах повышение тарифов на воду общественность не заинтересовало В КП «Горводоканал» состоялось открытое обсуждение изменения тарифов на 2018 год.

5 апреля в актовом зале КП «Горводоканал» было проведено открытое обсуждение изменения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2018 год.

Слушания состоялись при участии представителей Сумского городского совета (сектор тарифной политики департамента инфраструктуры города), руководителей подразделений КП «Горводоканал», которые отвечают за вопросы расчетов тарифов, представителей общественности (который оказалось аж четверо) и журналистов.

По итогам обсуждения была принята резолюция о поддержке изменений в тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод, тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2018 год в размере:

- на централизованное водоснабжение - 9,40 грн/куб. м (на 22,7%);

- на централизованное снабжение холодной воды (с использованием внутридомовых сетей) - 9,85 грн/куб. м (на 24,9%);

- на централизованное водоотведение - 7,61 грн/куб. м (на 19,7%);

- на централизованное водоотведение (с использованием внутридомовых сетей) - 7,98 грн/куб. м (на 21,8%).