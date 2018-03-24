Что показала проверка противопожарной безопасности в универмаге «Киев» (видео)

Пока официальных результатов нет, но есть неофициальные от очевидцев. Так, депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко на своей странице в Фейсбуке призвал не посещать этот ТРЦ.
«Проверка пожарной безопасности скандального Универмага Киев лишь подтвердила опасения:
- пожарная машина с лестницей не может подъехать к зданию;
- пожарная сигнализация работает не на всех этажах;
- об эвакуации людей никто не предупреждал. Люди кто куда выбегали за толпой из торгового центра»
- пожарные выходы работают не все.
Это лишь мала часть. Ждём официальных результатов проверки.
А пока... А пока не рекомендовал бы посещать этот центр», - написал депутат.
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