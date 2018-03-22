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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39209

На Пасху на Сумщине будут дежурить 700 полицейских

В Главном управлении полиции обсудили меры по обеспечению правопорядка во время Пасхальных праздников.

В ходе видеоселекторного координационного совещания приглашенные в ГУНП области руководители Сумской областной и районных госадминистраций, полицейских подразделений, смежных правоохранительных структур и общественные активисты определили ряд организационных и практических мер по обеспечению во время пасхальных праздников публичного спокойствия и правопорядка в регионе.

Отмечалось, что в области, в более чем 250 населенных пунктах, пройдут праздничные пасхальные богослужения, в которых примут участие около 85 тысяч верующих. Наиболее многочисленные мероприятия ожидаются в областном центре.

«Мы должны сделать все, чтобы праздник Пасхи на Сумщине, являющейся пограничным регионом, прошёл в спокойной и мирной обстановке, без нарушений общественного порядка или обострения криминогенной ситуации, - отметил начальник ГУНП области Николай Лушпиенко. - Самая первая и самая главная наша задача - обеспечить правопорядок на улицах населенных пунктов, безопасность и комфорт нашим гражданам, быстро и эффективно реагировать на все сообщения о преступлениях или правонарушениях, избегать провокационный проявлений и упреждать любые конфликтные ситуации».

По словам Николая Лушпиенко, на охрану общественного порядка во время пасхальных богослужений будут задействованы около 700 сотрудников полиции и 60 представителей общественных формирований, на дежурство заступят 267 сотрудников государственной службы чрезвычайных ситуаций. В усиленном режиме будут работать группы «быстрого реагирования», кинологическая и взрыво-техническая службы. Предусмотрена также работа дополнительных следственно-оперативных групп. С сегодняшнего дня уже развернут и работает Оперативный штаб, куда вошли представители отраслевых служб полиции. Они в круглосуточном режиме будут мониторить ход событий, чтобы вовремя отреагировать на любые изменения в ситуации и предоставить при необходимости нужную помощь.

Обеспечивать правопорядок на улицах городов и сел будут 150 полицейских, к ним присоединятся 45 военнослужащих Национальной гвардии. Уже сформированы 77 автомобильных и 30 пеших нарядов, которые выйдут на дежурство в период проведения праздничных мероприятий и религиозных служб, и чьи маршруты максимально приближены к культовым сооружениям, кладбищ, местам проведения массовых мероприятий и народных гуляний.

Заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Иван Боршош поддержал позицию руководителя полиции области и призвал всех представителей районной власти и местного самоуправления лично выехать к церквям и местам проведения праздничных богослужений, поговорить с людьми, привлечь к поддержанию правопорядка местных активистов и социальных лидеров, чье мнение может повлиять на позитивное разрешение возможных конфликтных ситуаций.

Представитель Государственной пограничной службы отметил, что с 7 по 9 и с 14 по 17 апреля будут работать дополнительные пункты пропуска временных переходов через границу, чтобы жители приграничных населенных пунктов могли свободно посетить могилы своих родных на кладбищах с обеих сторон границы.

Поэтому, чтобы праздник состоялся в спокойной и уютной обстановке, полиция призывает жителей и гостей области уважать вероисповедания прихожан других конфессий, соблюдать правила безопасного поведения во время пребывания в местах большого скопления людей, внимательно следить за детьми, не злоупотреблять спиртным и не нарушать общественный порядок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пасха Полиция

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