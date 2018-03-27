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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:45289

В Сумах полицейские задержали серийного мошенника

Злоумышленник называл себя полицейским, звонил пожилым сумчанам и за якобы непривлечение к уголовной ответственности их родных, выманивал деньги.

В дежурную часть Сумского отдела полиции поступил ряд заявлений от потерпевших о совершении в отношении них мошеннических действий. Злоумышленник называл себя полицейским и сообщал, что сын или внук в полиции за совершение ДТП, виновником которого он является. Предлагал уладить вопрос за деньги. Заявители соглашались и только потом понимали, что их обманули. Оперативники понимали - это дело рук одного человека, поэтому начали комплекс оперативных мероприятий, направленных на его разоблачение. Параллельно проводили и разъяснительную работу с населением, призывая сообщать правоохранителям о так называемых псевдополицейских. Целенаправленная работа дала результат - в полицию позвонила 72-летняя сумчанка, которая пожаловалась на злоумышленника - псевдополицейского, которого и задержали при передаче денег.

«Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний сумчанин, - комментирует Андрей Сошка, и.о. начальника Сумского отдела полиции. - Была доказана причастность мужчины к не менее семи таким аферам. По словам задержанного, он целенаправленно звонил только к пожилым женщинам. Предварительно находил квартиры, где живут пенсионеры, потом в телефонном справочнике искал их номера телефонов и звонил. Сначала говорил, что их родственник в полиции, которого он «помогал» откупить. За месяц такой плодотворной «работы» злоумышленник «заработал» почти 100 000 гривен. Не пренебрегал и золотом. Но самым большим его «уловом», признается, были 50 000 гривен».

Правоохранители сегодня продолжают устанавливать потерпевших. Мужчина задержан и находится под стражей. В отношении него следователи открыли уголовное производство ч.2 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает до восьми лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в сумской области.

Право Мошенничество

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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