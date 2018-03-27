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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39208

Сегодня в Сумах решающие матчи чемпионата Украины (трансляция)

Сегодня, 6 апреля, в Сумах пройдут решающие матчи чемпионата Украины по футзалу во второй лиге.

В первой игре в манеже СумГУ одесский «Эпицентр К Таирова» обыграл сумчан из «Food Centre» 3:1. Во втором – роменский «Рятувальник» был сильнее черкасчан из команды «Шевченків край» 4:1.

Игры пройдут в манеже СумГУ:

В 17.00 пройдет матч за третье место между сумским «Food Centre» и командой «Шевченків край» (Черкасская обл.)

 

В 19.00 – финал между роменским «Рятувальником» и одесским «Эпицентром К Таирова».

Спорт Футзал

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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