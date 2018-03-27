Сегодня в Сумах решающие матчи чемпионата Украины (трансляция) Сегодня, 6 апреля, в Сумах пройдут решающие матчи чемпионата Украины по футзалу во второй лиге.

В первой игре в манеже СумГУ одесский «Эпицентр К Таирова» обыграл сумчан из «Food Centre» 3:1. Во втором – роменский «Рятувальник» был сильнее черкасчан из команды «Шевченків край» 4:1.

Игры пройдут в манеже СумГУ:

В 17.00 пройдет матч за третье место между сумским «Food Centre» и командой «Шевченків край» (Черкасская обл.)

В 19.00 – финал между роменским «Рятувальником» и одесским «Эпицентром К Таирова».