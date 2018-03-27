В Сумах автобус сбил парня, перебегавшего дорогу на красный свет

По словам очевидцев, парень, на вид которому было около 20 лет, перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Не успев затормозить, автобус осуществил наезд на пешехода. Вследствие столкновения, в автобусе было разбито лобовое стекло. В каком состоянии находится пешеход - неизвестно, поскольку тот скрылся с места ДТП, пишет 0542.ua.
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