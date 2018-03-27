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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26447

В Сумах автобус сбил парня, перебегавшего дорогу на красный свет

Сегодня, 6 апреля, в 14:40 на проспекте М.Лушпы (на пешеходного переходе возле ТРЦ «Лавина») автобус КП «Электроавтотранс» сбил парня.

По словам очевидцев, парень, на вид которому было около 20 лет, перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Не успев затормозить, автобус осуществил наезд на пешехода. Вследствие столкновения, в автобусе было разбито лобовое стекло. В каком состоянии находится пешеход - неизвестно, поскольку тот скрылся с места ДТП, пишет 0542.ua.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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