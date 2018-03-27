Битва под Полтавой: «Сумы» сегодня сыграют с «Полтавой» (трансляция)

Игра пройдут на базе ФК «Полтава» в с. Копылы. Начало в 16.00.
Перед этим матчем у «Сум» 26 очков в 24 играх и 13-ое место, у «Полтавы» 56 очков и второе место. В первом круге «Сумы» дома уступили 0:4.
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