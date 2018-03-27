Сумчане выступают против дальнейшего расползания универмага «Киев»

«Предлагаю запретить дальнейшее расширение универмага "Киев".
Такого ужаса нет ни в одном городе. Было же красивое здание универмага, которое гармонично вписывалось в центр города. Теперь эта коробка, увешанная рекламой, нависает над самой проезжей частью.
Кто за наш красивый город - прошу поддержать», - пишет автор петиции Пильов Михаило Витальевич.
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