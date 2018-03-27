Празднование Пасхи в Сумах (фоторепортаж)

Утром 7 апреля в сумских храмах начались богослужения Великой Субботы, а также праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, которые в этом году совпали в один день.
Традиционное освящение пасок и куличей началось в субботу днем, по окончании богослужения, и продлилось до вечера. В полночь 8 апреля в православных церквах города начнется пасхальное богослужение, по окончании которого сумчане смогут освятить пасхи и куличи. Освящение начнется под утро и продлится до полудня.
Освящение пасок в Свято-Воскресенськом кафедральном соборе
Освящение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе