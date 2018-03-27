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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 20:59445

Празднование Пасхи в Сумах (фоторепортаж)

Православные и представители других христианских конфессий, 8 апреля отмечают главный религиозный праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение

фото Олега Демьяненко

Утром 7 апреля в сумских храмах начались богослужения Великой Субботы, а также праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, которые в этом году совпали в один день.

Традиционное освящение пасок и куличей началось в субботу днем, по окончании богослужения, и продлилось до вечера. В полночь 8 апреля в православных церквах города начнется пасхальное богослужение, по окончании которого сумчане смогут освятить пасхи и куличи. Освящение начнется под утро и продлится до полудня.

Освящение пасок в Свято-Воскресенськом кафедральном соборе

Освящение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

 

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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