Празднование Пасхи в Сумах (фоторепортаж) Православные и представители других христианских конфессий, 8 апреля отмечают главный религиозный праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение

Утром 7 апреля в сумских храмах начались богослужения Великой Субботы, а также праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, которые в этом году совпали в один день.

Традиционное освящение пасок и куличей началось в субботу днем, по окончании богослужения, и продлилось до вечера. В полночь 8 апреля в православных церквах города начнется пасхальное богослужение, по окончании которого сумчане смогут освятить пасхи и куличи. Освящение начнется под утро и продлится до полудня.

Освящение пасок в Свято-Воскресенськом кафедральном соборе

Освящение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе