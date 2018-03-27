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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Вчера 23:39414

В Краснополье водитель фольксвагена сбил насмерть пешехода и скрылся

Преступление совершено около 21.00 7 апреля. На месте ДТП сейчас работает полиция. Водителя не задержали.

Пешеход скончался на месте аварии. Как сообщили "Данкору" родственники погибшего, мужчине 45 лет. Он шел от бабушки домой с пасками. У него осталось трое несовершеннолетних детей. Погибший - участник АТО, служил на Востоке с апреля 2015 года. В последний раз вернулся с войны две недели назад -  28 марта 2018-го. 

Родные погибшего бояться, что дело могут замять и виновного не привлекуть к ответственности. Они просят всех, кому что-либо известно о водителе фольксвагена, сообщить в редакцию. 

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Право Авария Дтп Краснополье Сбил и скрылся
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