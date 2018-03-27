В Краснополье водитель фольксвагена сбил насмерть пешехода и скрылся

Пешеход скончался на месте аварии. Как сообщили "Данкору" родственники погибшего, мужчине 45 лет. Он шел от бабушки домой с пасками. У него осталось трое несовершеннолетних детей. Погибший - участник АТО, служил на Востоке с апреля 2015 года. В последний раз вернулся с войны две недели назад - 28 марта 2018-го.
Родные погибшего бояться, что дело могут замять и виновного не привлекуть к ответственности. Они просят всех, кому что-либо известно о водителе фольксвагена, сообщить в редакцию.
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