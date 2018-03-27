На Сумщине задержали водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумщины Наталья Науменко.

«Только что в порядке ст.208 УПК Украины задержан 45-летний мужчина, который сбил насмерть прохожего и скрылся с места происшествия. До избрания меры пресечения задержанный будет находиться в изоляторе временного содержания. Уже готовим ходатайство о заключении под стражу. Уголовное производство от1крыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины находится на контроле прокуратуры», - написала она.