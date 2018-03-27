Сумские копы спасли щенков из канализационного люка Сумские патрульные спасали двух щенков, упавших в канализационный колодец, не накрытый люком.

7 апреля, около 17 часов, на улице Семьи Линтваревых, к экипажу патрульной полиции подошел прохожий, который попросил инспекторов о помощи. Гражданин сообщил, что вместе со знакомыми заботится о маленьких собачках, проживающих в этом районе. Сегодня, приехав накормить их, они обнаружили отсутствие малых четвероногих. Поиски привели к приоткрытому канализационному люку, откуда и слышалось жалобный собачий визг.

С помощью двух тросов полицейский 4-й роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области Игорь Ильяшенко спустился вниз и вытащил щенков.

«Хорошо, что четвероногие не пострадали, потому что глубина канализации достигала более 5 метров. Они сами, пожалуй, ждали меня, ведь сразу бежали в руки», - рассказывает патрульныий.

Вытащив обоих щенков наружу, патрульные вместе с гражданами плотно закрыли люк, чтобы нейтрализовать потенциальную опасность.