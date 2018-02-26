Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15182

За неделю на Сумщине зарегистрировано 76 ЧП

Один человек получил ожоги тела. Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий, 1 единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 55 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. На пожарах спасено 3 человека, материальных ценностей на общую сумму более 1 млн. 730 тыс. грн.

Спасатели предупреждают, чтобы не попасть в беду нужно соблюдать требования безопасности в быту, на производстве, во время отдыха и научит этим важным правилам детей. Помните: ответственность спасает жизнь, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
view counter

По тематике

28.03.2018 12:50

После трагедии в Кемерово на Сумщине проверят объекты и предприятия с высокой степенью риска

Кабинет Министров Украины дал зеленый свет в части осуществления государственного надзора (контроля) в отношении учреждений оздоровления и отдыха детей, дошкольного...

26.03.2018 10:27

За неделю на Сумщине зарегистрировано 60 ЧП

На пожарах погиб один человек, трое травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 14 строений, одна единица автотракторной техники....

19.03.2018 15:58

За неделю на Сумщине зарегистрировано 49 ЧП

На пожарах 1 человек погиб. Огнем уничтожено и повреждено 15 зданий, 2 единицы автотракторной техники....

12.03.2018 09:44

За неделю на Сумщине сгорели пять человек

За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 54 чрезвычайные происшествия....

26.02.2018 11:33

За неделю на Сумщине зарегистрировано 51 ЧП

На пожарах 3 человека погибло, 2 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий, 3 единицы автотракторной техники....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.