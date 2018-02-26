За неделю на Сумщине зарегистрировано 76 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 55 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. На пожарах спасено 3 человека, материальных ценностей на общую сумму более 1 млн. 730 тыс. грн.
Спасатели предупреждают, чтобы не попасть в беду нужно соблюдать требования безопасности в быту, на производстве, во время отдыха и научит этим важным правилам детей. Помните: ответственность спасает жизнь, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 54 чрезвычайные происшествия....
На пожарах 3 человека погибло, 2 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий, 3 единицы автотракторной техники....