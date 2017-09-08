На Чешке планируют развивать рекреационную зону Сегодня, 10 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии замначальника управления архитектуры и градостроительства Ольга Бондаренко рассказала о состоянии озера Чеха и сообщила о перспективах развития, а также мероприятиях, которые помогут стать водному объекту более привлекательным для сумчан и гостей города.

По ее словам, одной из главных проблем является рекреационное освоение территории озера. Для этого нужно провести исследования использования и охраны прибрежной полосы. Ведущими качествами, которые определяют рекреационные качества озера, являются рельеф, структура растительности, эстетические качества, транспортная и пешеходная доступность, возможность организации как зимнего, так и летнего отдыха. По мнению Ольги Бондаренко, важным моментом является сохранения целостного природного комплекса, сокращение строительства, возобновление ландшафтных компонентов, максимальное озеленение территории. Предлагается усилить пешеходные связи с любой точкой города.

В итоге, с целью сохранения животно-растительного мира в районе озера было предложено создать природный ландшафтный парк, создать игровые и спортивные площадки, установить туалеты, раздевалки и тренажеры, обеспечить места для парковки машин вдоль ул. Интернационалистов и Ивана Сирко. Что касается архитектурного видения площадок и спортивных площадок, при их строительстве рекомендуют использовать только природные компоненты. Также чиновница настаивает на ограничении всего транспорта, кроме технического.

Выслушав, и.о. мэра Сум Владимир Войтенко поинтересовался дальнейшей работой в данном направлении, поскольку приведенные предложения являются только набросками, а не целостной концепцией развития рекреационной зоны в районе озера Чеха.

В результате Ольга Бондаренко предложила создать рабочую группу, которая рассмотрела бы собранные материалы и после разработала детальные предложения.

Напомним: над концепцией развития рекреационной зоны вокруг озера Чеха работают уже больше года…