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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:13189

Патрульная полиция провела день открытых дверей для школьников

На экскурсию в Управление патрульной полиции Сумщины приехали ученики пятого класса Садовской школы.

Сначала патрульные провели занятия «Безопасность на дороге - это жизнь». Инспекторы показали дорожные знаки, а дети рассказывали, что они означают. Также школьники рассказали свои истории, которые происходили с ними вблизи дороги.

Далее гостей ознакомили со специальными средствами, с которыми патрульные несут службу на территории Сум. Ученики охотно примеряли средства индивидуальной защиты: бронежилеты, шлемы, защитные щиты.

Следующим этапом было знакомство со служебным автомобилем Toyota Prius, который вызвал больше всего эмоций. Дети имели возможность посидеть в автомобиле, включить световые и звуковые сигнальные устройства.

В завершение встречи патрульные подарили гостям интересные тематические подарки - книги «1000 и 1 поворот».

Право Патрульная полиция
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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