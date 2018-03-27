Патрульная полиция провела день открытых дверей для школьников На экскурсию в Управление патрульной полиции Сумщины приехали ученики пятого класса Садовской школы.

Сначала патрульные провели занятия «Безопасность на дороге - это жизнь». Инспекторы показали дорожные знаки, а дети рассказывали, что они означают. Также школьники рассказали свои истории, которые происходили с ними вблизи дороги.

Далее гостей ознакомили со специальными средствами, с которыми патрульные несут службу на территории Сум. Ученики охотно примеряли средства индивидуальной защиты: бронежилеты, шлемы, защитные щиты.

Следующим этапом было знакомство со служебным автомобилем Toyota Prius, который вызвал больше всего эмоций. Дети имели возможность посидеть в автомобиле, включить световые и звуковые сигнальные устройства.

В завершение встречи патрульные подарили гостям интересные тематические подарки - книги «1000 и 1 поворот».