Сумские копы взялись проверять состояние дорог

С 5 апреля по 11 мая сотрудники отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Сумской области проводят весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети области.
При обследовании полицейские проверят:
- состояние покрытия проезжей части (выбоины, просадки, колейность), обочин, тротуаров;
- наличие и состояние дорожной разметки;
- обеспечения видимости, технических средств организации дорожного движения;
- состояние функционирования наружного освещения;
- состояние содержания полос отвода и придорожных территорий;
- обустройство железнодорожных переездов.
Особое внимание будет уделяться аварийно-опасным участкам дорог и местам концентрации ДТП.
Все выявленные недостатки будут фиксироваться в актах осмотра.
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