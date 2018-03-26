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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38281

Сумские копы взялись проверять состояние дорог

Работники отдела БДД проводят весенний комиссионный осмотр автомобильных дорог Сумской области.

С 5 апреля по 11 мая сотрудники отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Сумской области проводят весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети области.

При обследовании полицейские проверят:

- состояние покрытия проезжей части (выбоины, просадки, колейность), обочин, тротуаров;

- наличие и состояние дорожной разметки;

- обеспечения видимости, технических средств организации дорожного движения;

- состояние функционирования наружного освещения;

- состояние содержания полос отвода и придорожных территорий;

- обустройство железнодорожных переездов.

Особое внимание будет уделяться аварийно-опасным участкам дорог и местам концентрации ДТП.

Все выявленные недостатки будут фиксироваться в актах осмотра.

Право Безопасность на дорогах Патрульная полиция
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