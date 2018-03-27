«Нефтяник» проиграл в Винниках (видео)

Если хозяева поля просто хотят занять место как можно выше в турнирной таблице, то гостям из Ахтырки нельзя было проигрывать, потому что команда глубоко засела в зоне вылета.
Чуда не случилось. «Рух» контролировал игру и сумел реализовать свое преимущество в два забитых мяча. Результативные удары на счету Зубара и Бориса Баранца (с 11-метровой отметки).
«Рух» набрав 38 очков поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, а «Нефтяник» – предпоследний с 20-ю баллами.
Следующие матчи сегодняшние соперники проведут в Сумской области – команда Кныша будет принимать дома «Горняк-Спорт», а «Рух» поедет в гости в Сумы к одноименной команде. Хотя последнее не факт, так как «Сумы» уже два своих домашних матчах не играют в Сумах.
7 апреля. Винники. Стадион им. Б.Маркевича.
Рух (Винники) – «Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка) 2:0
Голы: Зубар 15, Б. Баранец 69 (пен.)
Рух: Ильющенков, Белый, Грысьо (Макар 81), Копына, Г. Баранец (Козак 64), Заставный, Зубар (Хомченко 62), Пыско, Лозовой (Чепелюк 78), Б. Баранец (Никитюк 86), Дуць
«Нефтяник-Укрнефть»: Данкович, Сачко (Яременко 65), Антюх (Лапин 79), Корж, Ляшенко, Логинов, Кателин, Баранник (Васильченко 71), Суханов (Скакун 71), Мироненко, Васильев (Виксич 74)
Предупреждения: Чепелюк 90+2 – Антюх 25, Логинов 73
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