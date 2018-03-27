Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05200

«Нефтяник» проиграл в Винниках (видео)

7 апреля ахтырский "Нефтяник-Укрнефть" играл на выезде против "Руха" в 26-ом туре чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Если хозяева поля просто хотят занять место как можно выше в турнирной таблице, то гостям из Ахтырки нельзя было проигрывать, потому что команда глубоко засела в зоне вылета.

Чуда не случилось. «Рух» контролировал игру и сумел реализовать свое преимущество в два забитых мяча. Результативные удары на счету Зубара и Бориса Баранца (с 11-метровой отметки).

«Рух» набрав 38 очков поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, а «Нефтяник» – предпоследний с 20-ю баллами.

Следующие матчи сегодняшние соперники проведут в Сумской области – команда Кныша будет принимать дома «Горняк-Спорт», а «Рух» поедет в гости в Сумы к одноименной команде. Хотя последнее не факт, так как «Сумы» уже два своих домашних матчах не играют в Сумах.

7 апреля. Винники. Стадион им. Б.Маркевича.

Рух (Винники) – «Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка) 2:0

Голы: Зубар 15, Б. Баранец 69 (пен.)

Рух: Ильющенков, Белый, Грысьо (Макар 81), Копына, Г. Баранец (Козак 64), Заставный, Зубар (Хомченко 62), Пыско, Лозовой (Чепелюк 78), Б. Баранец (Никитюк 86), Дуць

«Нефтяник-Укрнефть»: Данкович, Сачко (Яременко 65), Антюх (Лапин 79), Корж, Ляшенко, Логинов, Кателин, Баранник (Васильченко 71), Суханов (Скакун 71), Мироненко, Васильев (Виксич 74)

Предупреждения: Чепелюк 90+2 – Антюх 25, Логинов 73

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
view counter

По тематике

06.04.2018 15:57

Битва под Полтавой: «Сумы» сегодня сыграют с «Полтавой» (трансляция)

Сегодня, 6 апреля, ПФК «Сумы» сыграет с ФК «Полтава» в матче 26-го тура первой лиги....

03.04.2018 18:17

ПФК «Сумы» организовывает выезд болельщиков на игру с «Полтавой»

Футбольный клуб «Сумы» организует бесплатную поездку для своих болельщиков на матч 26-го тура ФК «Полтава» - ПФК «Сумы», который состоится...

Сумчане стартовали в Лиге участников АТО
03.04.2018 10:45

Сумчане стартовали в Лиге участников АТО

В Вишневом под Киевом начался новый сезон Открытого чемпионата по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок героев АТО....

«Сумы» снова проведут домашний матч не в Сумах
03.04.2018 10:00

«Сумы» снова проведут домашний матч не в Сумах

Матч ПФК «Сумы» – ФК «Ингулец» состоится под Полтавой....

«Нефтяник» упустил ничью в последние секунды матча (видео)
02.04.2018 11:37

«Нефтяник» упустил ничью в последние секунды матча (видео)

1 апреля в Копылах под Полтавой ахтырский «Нефтяник» принимал… ФК «Полтава»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.