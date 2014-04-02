Сумскую молодежь зовут на «Гурбы-Антоновцы»

Первая тренировка для будущих участников и тех, кто просто заинтересовался игрой, состоится на бейсбольном поле городского парка им.Кожедуба уже в эту среду (11 апреля) в 18.00. Опытные игроки поделятся своими историями предыдущих игр.
Как сообщает сумская организация Молодежного националистического конгресса (МНК), которая занимается формированием группы участников из Сумской области, в этом году в правилах игры нововведения, по которым все сумчане будут соревноваться в одной команде.
Место игрового сражения, на которое съезжаются молодые патриоты со всей страны, традиционное - лес на границе Тернопольской и Ровенской областей, где в 1944 году состоялся крупнейший бой УПА против войск НКВД. Ежегодно мероприятие собирает до 400 участников, готовых трое суток своей жизни провести в «диких» условиях с минимальным количеством сна, еды и отдыха, в бесконечных поисках противника среди лесов и болот.
Игра продолжается непрерывно в течение 60-ти часов в лесном массиве площадью около 20 км². Разделившись на две команды, участники выстраивают стратегию и тактику противостояния, пытаются разыскать штаб соперника и добыть флаг. Принадлежность к одной из команд выражается нарукавной повязкой (желтой или красной). Также повязка - это импровизированная жизнь. Цель – в процессе противостояния отнять ее у соперника, при этом не лишиться своей. Кроме двух соревнующихся друг с другом команд, есть еще и третья сила - команда опытных игроков-диверсантов, которые создают дополнительные препятствия, делая игру сложнее и интереснее.
Возраст участников - от 18 до 29 лет. Как отмечают игроки предыдущих годов, участие в игре «Гурбы-Антоновцы» дает незабываемую порцию адреналина, бесценный опыт командной работы, зажигает огонь стремления к победе.
«Гурбы-Антоновцы» - мероприятие Министерства молодежи и спорта Украины в партнерстве с Молодежным Националистическим Конгрессом.
Условия участия здесь: http://gurby.org.ua/
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