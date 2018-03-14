Сумская студентка взяла серебро в Турции 8 апреля прошел в Анталии (Турция) Гран При по дзюдо.

Студентка СумГУ Анастисия Турчин в весовой категории до 78 кг победила израилитянку Омри Кенйон, в полуфинале одолела россиянку Александру Гималетдинову и в финале встретилась с Лориане Кука из Косово.

В финальной схватке украинка уступила косоварке и стала серебряной призеркой.

Также в соревнованиях принимал участие еще один студент политеха Богдан Ядов, который в весовой категории до 66 кг дошел только до третьего круга, заняв в итоге 9-ое место.