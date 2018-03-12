В Сумах стартовал дорожный сезон В Сумах с 10 апреля начали ремонт дорог.

Это анонсировалось на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке в понедельник, 9 апреля:

«Состояние дорог требует немедленных действий.

Завтра выходим на текущий и капитальный ремонт дорог. Асфальтные заводы готовы.

На прошлой неделе ночью еще было прохладно, поэтому пришлось начало работ отложить, но времени не теряли, проводили подготовительные работы: занимались приобретением холодного асфальта и частичным ремонтом. Теперь погода позволяет приступить к основным работам, а состояние дорог, которые очень посыпались после зимы, и не только в Сумах, требует приступать к ремонту немедленно.

Начнем с центра города (район «Макдональдс»), улиц Набережная реки Стрелка, Степана Бандеры (район автовокзала), Героев Крут, Харьковская. Причем делать будем это без перекрытия дорог. Единственная дорога, где этого не удастся избежать, по улице 20 лет Победы. Там продолжим замену коммуникаций и на период выполнения работ движение транспорта частично будет ограничено».

На аппаратном совещании в мэрии сегодня, 10 апреля, и.о. мэра Сум Владимир Войтенко сообщил, что на работу вышли 5 бригад КП «Дорремстрой»