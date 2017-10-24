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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30257

В Сумах завершается отопительный сезон

Сегодня, 10 апреля, ООО «Сумытеплоэнерго» отключит отопление у последних абонентов.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

- На выходных очень много горожан подходили ко мне и жаловались, что в их квартирах очень тепло, - начал и.о. мэра Сум Владимир Войтенко. – Надежда Григорьевна, какая ситуация по окончанию отопительного сезона?

- В соответствии с решением комиссии отопительный сезон в Сумах завершен, - ответила г-жа Покутняя. – Сегодня совместно с жэками делаем наладочные работы на тепловых сетях, оборудование ТЭЦ и котельных переводим в режим работы по предоставлению услуг по горячему водоснабжению. Также приступаем к плановым ремонтным работам на тепловых сетях и оборудовании. Сегодня закончим отключение отопления в жилых домах, которые еще на сегодня еще не отключены. 

Общество Отопительный сезон
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