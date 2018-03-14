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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской борец стал дважды чемпионом

6 апреля в Херсоне проходили чемпионаты Украины по вольной и греко-римской борьбе среди слабослышащих спортсменов.

Сумчанин Сергей Сущевский стал чемпионом в обоих видах – в весовой категории до 57 кг среди «вольников», в весе до 55 кг серди «классиков». Наш земляк отобрался на чемпионаты мира и Европы. Сергей выиграл четыре схватки по вольной и четыре по греко-римской и все чисто, сообщил его тренер Владимир Гордиенко, пишет sportclub.sumy.ua.

Спорт Вольная борьба Греко-римская борьба Инваспорт Сергей Сущевский
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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