Сумской борец стал дважды чемпионом 6 апреля в Херсоне проходили чемпионаты Украины по вольной и греко-римской борьбе среди слабослышащих спортсменов.

Сумчанин Сергей Сущевский стал чемпионом в обоих видах – в весовой категории до 57 кг среди «вольников», в весе до 55 кг серди «классиков». Наш земляк отобрался на чемпионаты мира и Европы. Сергей выиграл четыре схватки по вольной и четыре по греко-римской и все чисто, сообщил его тренер Владимир Гордиенко, пишет sportclub.sumy.ua.