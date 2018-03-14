Сумской борец стал дважды чемпионом

Сумчанин Сергей Сущевский стал чемпионом в обоих видах – в весовой категории до 57 кг среди «вольников», в весе до 55 кг серди «классиков». Наш земляк отобрался на чемпионаты мира и Европы. Сергей выиграл четыре схватки по вольной и четыре по греко-римской и все чисто, сообщил его тренер Владимир Гордиенко, пишет sportclub.sumy.ua.
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