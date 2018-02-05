Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 2173 заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 114, из них раскрыты – 62, а именно: 4 телесных повреждений, 1 грабеж, 33 кражи, 4 мошенничества, выявлены 19 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 110 протоколов об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1732 вызова и задания. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 703 админматериалов, из них 7 – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 80 протоколов. Раскрыто по горячим следам 15 преступлений.