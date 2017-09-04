Капремонт Альтанки начнут летом К реставрации символа Сум приступят не раньше июня.

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко сегодня, 10 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Григорий Иванович, вчера обратил внимание на нашу Альтанку, скажите, какая у нас там ситуация? – обратился и.о. мэра Сум Владимир Войтенко к г0ну Яременко.

- На сегодня договор на проектно-сметную документацию заключен, - ответил тот. – Проектная организация провела уже обследование и определилась с актом на выполнение работ. Сейчас заканчивается разработка проектно-сметной документации. В мае она будет закончена и с июня приступим к капитальному ремонту.