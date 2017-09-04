Капремонт Альтанки начнут летом

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко сегодня, 10 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Григорий Иванович, вчера обратил внимание на нашу Альтанку, скажите, какая у нас там ситуация? – обратился и.о. мэра Сум Владимир Войтенко к г0ну Яременко.
- На сегодня договор на проектно-сметную документацию заключен, - ответил тот. – Проектная организация провела уже обследование и определилась с актом на выполнение работ. Сейчас заканчивается разработка проектно-сметной документации. В мае она будет закончена и с июня приступим к капитальному ремонту.
Рэпер-аниматор Snowman выпустил клип на песню «Украина на не враг»....
12 декабря возле Заречного ЗАГСа (ул. Герасима Кондратьева, 146/1) начали установку металлической мини-альтанки....
Главный архитектор Сумщины Олег Кривцов на своей странице в фейсбуке выложил проект реконструкции Альтанки....
Сегодня, 6 ноября, на аппаратном совещании в мэрии вновь обсуждали будущую реставрацию Альтанки....
Этот вопрос сегодня, 4 сентября, на аппаратном совещании в мэрии поднял мэр Сум Александр Лысенко....