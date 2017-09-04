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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1253

Капремонт Альтанки начнут летом

К реставрации символа Сум приступят не раньше июня.

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко сегодня, 10 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Григорий Иванович, вчера обратил внимание на нашу Альтанку, скажите, какая у нас там ситуация? – обратился и.о. мэра Сум Владимир Войтенко к г0ну Яременко.

- На сегодня договор на проектно-сметную документацию заключен, - ответил тот. – Проектная организация провела уже обследование и определилась с актом на выполнение работ. Сейчас заканчивается разработка проектно-сметной документации. В мае она будет закончена и с июня приступим к капитальному ремонту. 

Общество Альтанка
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