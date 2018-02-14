Сумские таможенники изъяли Евангелие 1914 года На границе с Россией сумские таможенники изъяли Евангелие, напечатанное в 1914 году.

В пункте пропуска «Бачевск» в ходе осмотра транспортного средства было обнаружено книга «Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна» 1914 года выпуска, которая возможно составляет культурную и историческую ценность. В настоящее время обнаруженный предмет старины передали для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения. На правонарушителя таможенники составили протокол - о нарушении таможенных правил.