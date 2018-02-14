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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50176

Сумские таможенники изъяли Евангелие 1914 года

На границе с Россией сумские таможенники изъяли Евангелие, напечатанное в 1914 году.

В пункте пропуска «Бачевск» в ходе осмотра транспортного средства было обнаружено книга «Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна» 1914 года выпуска, которая возможно составляет культурную и историческую ценность. В настоящее время обнаруженный предмет старины передали для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения. На правонарушителя таможенники составили протокол - о нарушении таможенных правил.

Право Раритет Таможня
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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