Ушел из жизни депутат Сумского облсовета 9 апреля не стало депутата Сумского облсовета Геннадия Свирского.

Геннадию Анатольевичу Свирскому недавно исполнилось 57 лет. Прошел непростой путь от водителя, инженера до руководителя мощной агрофирмы «Агробизнес ТСК» Роменского района. Был депутатом облсовета от БПП «Солідарність», членом постоянной комиссиИ по вопросам развития сельских территорий, социальной защиты населения, перемещенных лиц, участников АТО и членов их семей, здравоохранения, материнства и детства.

Справка

Геннадий Свирский родился 20 марта 1961 года в городе Ромны. Окончил Сумской государственный университет в 2010 году, получив специальность «бизнес-администрирование». Несколько раз избирался депутатом Сумского областного совета.

Трудовая деятельность:

08.1981 - 09.1981 инженер по эксплуатации МТП колхоза «Заповіт Леніна» Бурынского района;

11.1981 - 12.1983 служба в рядах Советской армии;

03.1984 - 04.1984 водитель Роменского консервного завода;

04.1984 - 09.1988 старший инженер по материально-техническому обеспечению, заместитель директора коммерческими вопросам Роменского райсельхозэнерго, Ромны;

09.1988 - 01.1990 председатель кооператива «Стимул», Ромны;

02.1990 - 02.1993 командир отделения 203 отряд ВОХР «Харьковэнерго» с. Зарудье, Роменского района;

02.1993 - 08.1993 директор ООО «Альтаир», Ромны;

10.1993 - 03.2008 директор, заместитель директора частного агровиробничего предприятия «Агросервис», ООО «Агросервис», Ромны;

03.2008 - до последних дней заместитель директора ООО «Агрофирма« Беловоды », генеральный директор «Агробизнес ТСК» Роменского района.