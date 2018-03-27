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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине автомобиль слетел с моста в реку

9 апреля в 19.25 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что на автодороге Ромны - Конотоп в реке находится легковой автомобиль «ВАЗ 2110».

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и, сбив ограждение, слетел с моста. На место происшествия немедленно выехало дежурное спасательное отделение.

Спасатели сначала отключили в автомобиле аккумуляторную батарею, так как автомобиль на момент приезда спасателей был включен и, зацепив искореженную машину за лебедку спасательного спецавтомобиля, вытащили ее из реки на безопасный участок дороги.

В результате ДТП никто не пострадал. Водителя поврежденного транспортного средства на момент приезда аварийной службы на месте не было. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители, сообщает межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Право Дтп
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