На Сумщине автомобиль слетел с моста в реку 9 апреля в 19.25 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что на автодороге Ромны - Конотоп в реке находится легковой автомобиль «ВАЗ 2110».

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и, сбив ограждение, слетел с моста. На место происшествия немедленно выехало дежурное спасательное отделение.

Спасатели сначала отключили в автомобиле аккумуляторную батарею, так как автомобиль на момент приезда спасателей был включен и, зацепив искореженную машину за лебедку спасательного спецавтомобиля, вытащили ее из реки на безопасный участок дороги.

В результате ДТП никто не пострадал. Водителя поврежденного транспортного средства на момент приезда аварийной службы на месте не было. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители, сообщает межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.