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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:28230

Сумские теннисистки уверенно лидируют в Суперлиге

5-7 апреля во Львове прошел третий тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди женских команд Суперлиги.

Прошлогодний чемпион команда «СумДУ-Грация» выступили со стопроцентным результатом: наши девчата обыграли команды «КДЮСШ-1-ЛОШВСМ-2» (Северодонецк) 4:2, «Роксолана» (Рогатин) и «ДЮСШ-23» - по 4:1, «Аделаида-2» (Херсон), «Экселлент-Баттерфляй» (Кропивницкий) и «Львовская полтиехника» - по 4:0.

После 24 игр у сумчанок 48 очков, у ближайшего преследователя «ДЮСШ-1 - СК ЛИРС» (Львов) – на 4 меньше, пишет sportclub.sumy.ua.

Спорт Настольный теннис
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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