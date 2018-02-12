Сумские теннисистки уверенно лидируют в Суперлиге

Прошлогодний чемпион команда «СумДУ-Грация» выступили со стопроцентным результатом: наши девчата обыграли команды «КДЮСШ-1-ЛОШВСМ-2» (Северодонецк) 4:2, «Роксолана» (Рогатин) и «ДЮСШ-23» - по 4:1, «Аделаида-2» (Херсон), «Экселлент-Баттерфляй» (Кропивницкий) и «Львовская полтиехника» - по 4:0.
После 24 игр у сумчанок 48 очков, у ближайшего преследователя «ДЮСШ-1 - СК ЛИРС» (Львов) – на 4 меньше, пишет sportclub.sumy.ua.
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