В Сумах задержали шоколадного вора

Происшествие случилось на улице Харьковской. Патрульные получили сообщение о том, что в помещении супермаркета, работники охраны остановили мужчину, который подозревается в краже шоколада. Прибыв на место происшествия и проведя поверхностную проверку, инспекторы выяснили, что 26-летний сумчанин пытался тайно вынести из магазина 18 плиток шоколада.
По его словам шоколад он хотел похитить, чтобы потом его перепродать и заработать легкие деньги.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.
Приехав в райцентр на Крещение, 20-летний житель Сум средь бела дня совершил кражу из салона припаркованной машины....
В Ахтырский отдел полиции обратилась 85-летняя пенсионерка с заявлением о краже 9,5 тысяч гривен....
«Металлическим вором» оказался неоднократно ранее судимый 21-летний житель одного из поселков Сумского района....
Всего с начала года правоохранители уже раскрыли 480 краж чужого имущества. На увеличение этого показателя за прошедшие сутки сработали полиция...
Рассчитывая на порядочность подруги своей дочери, 54-летняя жительница Шостки «привязала» номер ее мобильного телефона к своей банковской карте. А вскоре...