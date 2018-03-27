В Сумах задержали шоколадного вора Патрульные задержали мужчину, который похитил шоколад для последующей перепродажи.

Происшествие случилось на улице Харьковской. Патрульные получили сообщение о том, что в помещении супермаркета, работники охраны остановили мужчину, который подозревается в краже шоколада. Прибыв на место происшествия и проведя поверхностную проверку, инспекторы выяснили, что 26-летний сумчанин пытался тайно вынести из магазина 18 плиток шоколада.

По его словам шоколад он хотел похитить, чтобы потом его перепродать и заработать легкие деньги.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.