Матч «Сумы» - «Ингулец» покажут по ТВ (трансляция) Сегодня, 10 апреля, состоятся перенесенные матчи 23-го тура Первой Лиги.

Один из них, а именно «Сумы» - «Ингулец», будет показан в прямом эфире на телеканале XSPORT. Начало трансляции в 14.55.

Напомним, что из-за неготовности домашней арены хозяев принять матч, поединок состоится на базе ФК «Полтава».