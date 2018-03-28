Матч «Сумы» - «Ингулец» покажут по ТВ (трансляция)

Один из них, а именно «Сумы» - «Ингулец», будет показан в прямом эфире на телеканале XSPORT. Начало трансляции в 14.55.
Напомним, что из-за неготовности домашней арены хозяев принять матч, поединок состоится на базе ФК «Полтава».
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