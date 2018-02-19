В Сумах взяли под стражу трех грабителей По ходатайству Сумской местной прокуратуры трем злоумышленникам, которые ограбили пенсионера, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 186 (грабеж, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины. Установлено, что 39-летняя жительница г. Сумы, которая недавно освободилась из мест лишения свободы, 5 апреля 2018 года около 19.00 вместе с двумя своими товарищами, которые имеют богатое криминальное прошлое, в г. Сумы подошли к квартире ее 79-летнего знакомого.

«Услышав знакомый голос, пенсионер открыл дверь и сразу почувствовал сильный толчок в грудь. Зайдя в квартиру, нападавшие начали бить хозяина, требуя деньги и ценности. Напуганный мужчина отдал все, что у него есть - мобильный телефон и 200 грн. Убегая, злоумышленники прихватили с собой еще бутылку коньяка», - рассказал руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный.

Благодаря слаженной и профессиональной работе правоохранители уже через несколько часов задержали грабителей. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.