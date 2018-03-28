Сумские студенты принимают черкасских «спасателей» Во вторник, 10 апреля, команда Сумского государственного университета сыграет на паркете легкоатлетический манежа ответный матч раунда плей-офф чемпионата Украины по футзалу среди вузов.

Соперником наших футзалистов будет черкасская команды «Рятівник-ЧИПБ». Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 15:00. Напомним, что первый поединок этих соперников завершился победой сумчан со счетом 4:3.