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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40259

Сумщине угрожает паводок из России

На сегодня ситуация в области под контролем, но расслабляться еще рано.

Об этом доложил во время аппаратного совещания в облгосадминистрации директор департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр Милаш.

В русла рек на территории Сумщины зашла вода из России, поэтому подъем рек Сула и Ромен может угрожать подтоплением отдельных районов г. Ромны. Осталось около 6 см резерва до подтопления, сообщил чиновник.

Также беспокоит соответствующие службы река Ворскла на территории Липоводолинского района - до 50 см осталось до опасного уровня. Там все гидросооружения открыты, чтобы дать возможность сойти паводку из России, но вода вышла на поймы.

Сейм также начал выходить на поймы - около 46 см подъем уровня воды, но эта вода подтопит торфяники, возможно отдельные дороги. Десна будет сдерживать эту воду до июня.

Как сообщил глава департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации, в Псле пока нет большого подъема воды, ситуация спокойная.

Общество Паводок
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