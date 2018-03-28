Исполком снова проиграл в суде дело о повышенных тарифах в маршрутках Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов.

«!ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА!

Сегодня Сумской окружной административный суд отменил тариф 5 грн. на маршрутах ## 13, 53, 55, которые обслуживает перевозчик «Престиж Лайн».

Более того, мы доказали, что пенсионеры по возрасту могут ездить БЕСПЛАТНО, а не за 3 грн.!

Вопрос, который остается открытым:

А будут ли сумчане принципиальны, как моя команда?

Согласны ли они поставить чиновников и перевозчиков на место и требовать от них соблюдать требования закона и исполнять судебные решения, которых мы добивались не 1 месяц?

Призываю все общественно-политические силы города выступить единым фронтом против произвола, и добиться выполнения чиновниками, перевозчиками требований закона!

Свои предложения по дальнейшей борьбе, методам борьбы бросайте в личку.

Мое мнение такое:

Если перевозчик не хочет возить за 3 грн., значит он не будет заниматься бизнесом в Сумах.

Если чиновник думает дальше грабить сумчан на основании незаконных решений исполкома - этот чиновник не будет сидеть в кабинетах власти и представлять интересы людей.

От нашей активности, зависит наше будущее и будущее наших детей.

Не будьте равнодушными, уважайте себя!

Да, решение пока прошло 1 судебную инстанцию, для вступления в силу, нужно пройти еще апелляцию, но как показывает практика - на стадии апелляции исполком принимает новые незаконные решения.

Поэтому, бороться нужно начинать уже сегодня!

Ориентировочная дата рассмотрения дела в апелляции - июнь 2018 года.

По остальным перевозчикам дела начнут рассматриваться в ближайшее время, призываю никому не платить завышенный тариф, иначе необоснованную переплату вы уже не вернёте.

Все перевозчики используют билеты, которые не отвечают утверждённой форме и доказать вы ничего не сможете», - написал он.