За выходные полицейские раскрыли 12 наркопреступлений За последние четыре дня работники полиции обнаружили 12 поклонников «дурман-зелья», которые имели при себе и амфетамин, и марихуану, и раствор опия, а также таблетки «метадона».

Наибольшее количество ценителей наркотического «кайфа» обнаружили сотрудники Сумского отдела полиции. У шести граждан всего обнаружено и изъято 3,4 мл амфетамина, 3 г марихуаны, 2 шприца с содержанием опия ацетилированного и «бульбулятор».

Конотопские правоохранители задержали двух местных граждан, один из которых имел при себе 4 таблетки метадона, другой - шприц с 3 мл опия.

Выявлено 4 г марихуаны у 27-летнего жителя Шосткинщины, раствор опия изъят у 52-летнего жителя Лебедина, 38-летний житель Сумского района «погорел» на хранении дома 10 г каннабиса, еще такое же количество дурман-зелья изъяли у 37-летнего мужчины полицейские Середина-Буды.

Сейчас в восьми случаях уже возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 309 Уголовного кодекса Украины (хранение наркотических и психотропных веществ), еще по трем ведутся предварительные проверки.

Работники полиции Сумщины призывают граждан сообщать по спецлинии «102» обо всех известных им случаях хранения, изготовления, сбыта, приобретение, перевозка, пересылка или употребления наркотических, психотропных веществ или их аналогов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.