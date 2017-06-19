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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38129

В четверг сумские детсады проведут День открытых дверей

В четверг, 12 апреля, во всех учреждениях дошкольного образования города состоится День открытых дверей.

Свободно посетить детсады можно будет с 9:00 до 12:00 и с 15:30 до 17:00.

В это время родители дошкольников смогут встретиться с воспитателями, психологами, получить необходимые консультации специалистов, посетить открытые занятия, выставки, совершить экскурсии по заведениям.

Напомним: проводить дни открытых дверей в дошкольных учебных заведениях Сум начали восемь лет назад по многочисленным просьбам родителей. С тех пор его устраивают ежегодно весной. Главная цель - более подробно ознакомить общественность с учебно-воспитательным процессом.

Общество День открытых дверей Детсады
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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