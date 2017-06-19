В четверг сумские детсады проведут День открытых дверей

Свободно посетить детсады можно будет с 9:00 до 12:00 и с 15:30 до 17:00.
В это время родители дошкольников смогут встретиться с воспитателями, психологами, получить необходимые консультации специалистов, посетить открытые занятия, выставки, совершить экскурсии по заведениям.
Напомним: проводить дни открытых дверей в дошкольных учебных заведениях Сум начали восемь лет назад по многочисленным просьбам родителей. С тех пор его устраивают ежегодно весной. Главная цель - более подробно ознакомить общественность с учебно-воспитательным процессом.
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