В четверг сумские детсады проведут День открытых дверей В четверг, 12 апреля, во всех учреждениях дошкольного образования города состоится День открытых дверей.

Свободно посетить детсады можно будет с 9:00 до 12:00 и с 15:30 до 17:00.

В это время родители дошкольников смогут встретиться с воспитателями, психологами, получить необходимые консультации специалистов, посетить открытые занятия, выставки, совершить экскурсии по заведениям.

Напомним: проводить дни открытых дверей в дошкольных учебных заведениях Сум начали восемь лет назад по многочисленным просьбам родителей. С тех пор его устраивают ежегодно весной. Главная цель - более подробно ознакомить общественность с учебно-воспитательным процессом.