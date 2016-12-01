Какие дворы в Сумах начнут европеизировать прямо сейчас? На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке анонсируется, в каких сумских дворах начинаются работы по укладке плитки.

«За дорогами не забываем и о дворах.

После анонсирования начала ремонта дорог, получил немало вопросов, а что же с прилегающей территорией?

Отвечаю. Начинаем сегодня с ул. Ивана Сирко (№ 23, 25, 29 и 31). Через два дня выходим на работы по ул. Прокофьева, 25/2; ул. Металлургов, 9/1; ул. Петропавловская, 60.

По коммуникациям, то здесь тоже работаем. Ремонтируем коллектор по Сеченова, продолжается тендер по Панфилова, готовим к ремонту Ремесленную и Металлургов. Остальные работы водоканал выполняет в плановом режиме», - говорится в сообщении.