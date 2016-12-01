Какие дворы в Сумах начнут европеизировать прямо сейчас?

«За дорогами не забываем и о дворах.
После анонсирования начала ремонта дорог, получил немало вопросов, а что же с прилегающей территорией?
Отвечаю. Начинаем сегодня с ул. Ивана Сирко (№ 23, 25, 29 и 31). Через два дня выходим на работы по ул. Прокофьева, 25/2; ул. Металлургов, 9/1; ул. Петропавловская, 60.
По коммуникациям, то здесь тоже работаем. Ремонтируем коллектор по Сеченова, продолжается тендер по Панфилова, готовим к ремонту Ремесленную и Металлургов. Остальные работы водоканал выполняет в плановом режиме», - говорится в сообщении.
В течение года в Сумах планируют отремонтировать более 100 придомовых территорий....
Мэр Сум обещает, что за несколько лет у всех сумских многоэтажек будут «евродворы»....
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение заняться ремонтом двух евродворов....
Анализируя ситуацию, которая сложилась в городе относительно прозрачного использования средств территориальной громады, активисты все больше и больше находят факты непрозрачного...