Пенсионерка «откупила» невестку от «уголовки» за 24 тысячи Чрезмерная доверчивость жительнице Сумской стоила потери 24 тысяч гривен.

В полицию обратилась 80-летняя жительница Белопольского района. Старушка рассказала правоохранителям, что накануне Пасхи ей позвонила незнакомка, которая рассказала, что невестка бабушки совершила преступление и избила ее несовершеннолетнюю дочь. Ребенок, по словам женщины, сейчас находится в больнице и нуждается в операции. На ее лечение нужны деньги. Поэтому, отметила мошенница, если она не согласится помочь деньгами, она вынуждена будет обратиться в полицию, и невестку будет грозить уголовная ответственность.

Злоумышленница, отмечает потерпевшая, была очень настойчива. Времени на раздумья не было. Поэтому бабушка достала из тайника 24 тыс. гривен и по подсказкам злоумышленницы перечислила деньги на указанный банковский счет. Когда все закончилось, позвонила родственникам и узнала, что ее обманули.

Сейчас в полиции в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» правоохранители принимают меры по установлению личности злоумышленницы. А работники полиции в очередной раз предостерегают граждан: не доверять незнакомцам, не выполнять их просьбы и ни в коем случае не отдавать своих денег, или не перечислять их на указанные счета, чтобы кто не рассказывал. Всегда проверяйте полученную от них информацию и помните, что подобные телефонные звонки поступают исключительно от аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.