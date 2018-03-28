Пограничники обнаружили авто с признаками замены номера В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили автомобиль с признаками замены номера кузова.

Во время проверки автомобиля марки «TOYOTA RAV4J» российской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд обнаружил признаки замены идентификационного номера кузова путем его уничтожения и приклеивания пластины с другим номером.

Сейчас транспортное средство 2000 года выпуска изъято для проведения соответствующей дальнейшей проверки.