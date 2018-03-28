Пограничники обнаружили авто с признаками замены номера

Во время проверки автомобиля марки «TOYOTA RAV4J» российской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд обнаружил признаки замены идентификационного номера кузова путем его уничтожения и приклеивания пластины с другим номером.
Сейчас транспортное средство 2000 года выпуска изъято для проведения соответствующей дальнейшей проверки.
В Серединабудском районе пограничники отдела «Знобь Новгородская» Сумского отряда задержали правонарушителя, который осуществлял незаконный лов рыбы....
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко передал от Сумщины гуманитарный груз Краматорскому пограничному отряду....
В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда в ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной...
Пограничники Сумского отряда зафиксировали очередные попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность....
Сумской пограничный отряд информирует об изменении режима работы местного пункта пропуска «Середина-Буда»...