На Сумщине разыскивают пропавшего подростка (фото)

Подросток пропал 9 апреля в селе Чаплеевка Шосткинского района. Получив сообщение об исчезновении Мазулевского Владимира Юрьевича, 2002 г.р., весь личный состав Шосткинского отдела полиции был ориентирован на его розыск.
На вид разыскиваемому парню 16-17 лет, ростом около 175 см, среднего телосложения, имеет русые волосы, серые глаза.
Был одет: в черные брюки со светлыми полосами, белую футболку и сине-черную кофту с капюшоном. Обут в синие кроссовки.
Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Возможно, разыскиваемых парень находится где-то рядом с вами. Стоит только оглянуться и обратить внимание. Если же кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в его розыске, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67 или позвонить в дежурную часть на номер 050-327-91-48 или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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