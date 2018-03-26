Сумщина получит почти полмиллиарда на ремонт местных дорог 11,5 млрд гривен субвенций из государственного бюджета на ремонт и содержание дорог местного значения получат в этом году областные государственные администрации.

С 1 января 2018 года автомобильные дороги местного значения переданы в сферу управления областных государственных администраций. Для финансирования ремонта и содержания местных дорог Правительство предусмотрело в Государственном дорожном фонде субвенцию в размере 11,5 млрд гривен. Это рекордная для Украины сумма, которая будет адресно направлена на дороги местного значения. Распределение субвенций соответствует протяженности дорог местного значения в областях.

Как будут распределяться субвенции по областям этого года (субвенция в областной бюджет, тыс. грн):

• Винницкой области 623 809,7

• Волынской области 393 913,5

• Днепропетровской области 553 445,0

• Донецкой области 557 536,7

• Житомирской области 617 157,3

• Закарпатской области 218 740,3

• Запорожской области 479 704,9

• Ивано-Франковской области 278 907,1

• Киевской области 548 968,3

• Кировоградской области 381 647,3

• Луганской области 352 620,4

• Львовской области 583 215,0

• Николаевской области 287 099,5

• Одесской области 425 698,0

• Полтавской области 588 363,2

• Ровенской области 281 342,5

• Сумской области 457 482,5

• Тернопольской области 315 105,7

• Харьковской области 656 185,2

• Херсонской области 319 779,4

• Хмельницкой области 456 533,5

• Черкасской области 391 451,3

• Черновицкой области 182 873,0

• Черниговской области 426 199,4

• Бюджет города Киева 1153 086,5

ВСЕГО 11 530 865,2

Кроме этого, областные государственные администрации могут направлять на ремонт и содержание дорог местного значения дополнительные средства из областного бюджета, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.