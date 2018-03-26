Сумщина получит почти полмиллиарда на ремонт местных дорог

С 1 января 2018 года автомобильные дороги местного значения переданы в сферу управления областных государственных администраций. Для финансирования ремонта и содержания местных дорог Правительство предусмотрело в Государственном дорожном фонде субвенцию в размере 11,5 млрд гривен. Это рекордная для Украины сумма, которая будет адресно направлена на дороги местного значения. Распределение субвенций соответствует протяженности дорог местного значения в областях.
Как будут распределяться субвенции по областям этого года (субвенция в областной бюджет, тыс. грн):
• Винницкой области 623 809,7
• Волынской области 393 913,5
• Днепропетровской области 553 445,0
• Донецкой области 557 536,7
• Житомирской области 617 157,3
• Закарпатской области 218 740,3
• Запорожской области 479 704,9
• Ивано-Франковской области 278 907,1
• Киевской области 548 968,3
• Кировоградской области 381 647,3
• Луганской области 352 620,4
• Львовской области 583 215,0
• Николаевской области 287 099,5
• Одесской области 425 698,0
• Полтавской области 588 363,2
• Ровенской области 281 342,5
• Сумской области 457 482,5
• Тернопольской области 315 105,7
• Харьковской области 656 185,2
• Херсонской области 319 779,4
• Хмельницкой области 456 533,5
• Черкасской области 391 451,3
• Черновицкой области 182 873,0
• Черниговской области 426 199,4
• Бюджет города Киева 1153 086,5
ВСЕГО 11 530 865,2
Кроме этого, областные государственные администрации могут направлять на ремонт и содержание дорог местного значения дополнительные средства из областного бюджета, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.
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